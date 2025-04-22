Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen, yakın bir arkadaşının doğum günü için Etiler'deki bir mekânda parti organize etti. Gecede; Evirgen'in eşi Alina Boz'un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Celil Nalçakan, Defne Samyeli, Derin Talu, Birand Tunca ve Berkay gibi ünlü isimler yer aldı. Mekân çıkışında objektiflere yansıyan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAKIN BİR ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN GELDİM"

Alina Boz; "Yakın bir arkadaşım olduğu için geldim, zaten erken ayrılacağım. Yarın yine set var" dedi. Yaz için plan yapmaya başladıklarını dile getiren Boz ile Evirgen çifti, fırsat bulurlarsa tatile çıkmak istediklerini söyledi.

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Umut Evirgen de "Alina'nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekânın en kalabalık günü de cuma ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız" dedi.

Umut Evirgen ve Alina Boz

7.5 MİLYON LİRALIK SAAT

Berkay Şahin de 7.5 milyon TL'lik saatiyle dikkat çekti. Şarkıcı, saatiyle ilgili "Bildiğiniz saat işte, ne olacak ki?" ifadelerini kullandı.

Berkay Şahin

YENİ İMAJ

Afra Saraçoğlu da yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Saraçoğlu, gazetecilerin sorularına karşılık vermeden otomobiline binip oradan ayrıldı.