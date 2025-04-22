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        Haberler Objektife Takılanlar Ünlüler buluştu; Afra Saraçoğlu, Celil Nalçakan, Defne Samyeli, Berkay, Alina Boz - Umut Evirgen Etiler'de buluştu - Magazin haberleri

        Ünlüler buluştu

        Afra Saraçoğlu, Celil Nalçakan, Defne Samyeli, Berkay, Alina Boz - Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim, bir arkadaşlarının doğum günü için Etiler'deki bir mekânda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:15 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:15
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        Ünlüler buluştu
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen, yakın bir arkadaşının doğum günü için Etiler'deki bir mekânda parti organize etti. Gecede; Evirgen'in eşi Alina Boz'un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Celil Nalçakan, Defne Samyeli, Derin Talu, Birand Tunca ve Berkay gibi ünlü isimler yer aldı. Mekân çıkışında objektiflere yansıyan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "YAKIN BİR ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN GELDİM"

        Alina Boz; "Yakın bir arkadaşım olduğu için geldim, zaten erken ayrılacağım. Yarın yine set var" dedi. Yaz için plan yapmaya başladıklarını dile getiren Boz ile Evirgen çifti, fırsat bulurlarsa tatile çıkmak istediklerini söyledi.

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        Umut Evirgen de "Alina'nın dizisi cuma günleri yayınlanıyor, benim mekânın en kalabalık günü de cuma ama ben o gün evde televizyon izliyorum. O yüzden birlikte çalışırsak batarız" dedi.

        Umut Evirgen ve Alina Boz
        Umut Evirgen ve Alina Boz

        7.5 MİLYON LİRALIK SAAT

        Berkay Şahin de 7.5 milyon TL'lik saatiyle dikkat çekti. Şarkıcı, saatiyle ilgili "Bildiğiniz saat işte, ne olacak ki?" ifadelerini kullandı.

        Berkay Şahin
        Berkay Şahin

        YENİ İMAJ

        Afra Saraçoğlu da yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Saraçoğlu, gazetecilerin sorularına karşılık vermeden otomobiline binip oradan ayrıldı.

        Afra Saraçoğlu
        Afra Saraçoğlu

        "BEBEK MAMASIYLA ZAYIFLADIM"

        Kısa bir süre önce dişlerinden operasyon geçiren Celil Nalçakan da sağlık durumu hakkında konuştu ve "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik. O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

        Celil Nalçakan
        Celil Nalçakan

        Geceye kızı Derin Talu ile katılan Defne Samyeli ise partiyi baş ağrısı nedeniyle erken terk etti. Mekândan kızıyla birlikte ayrılan Samyeli, soruları yanıtsız bıraktı.

        Defne Samyeli ve kızı Derin Talu
        Defne Samyeli ve kızı Derin Talu
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        #Afra Saraçoğlu
        #celil nalçakan
        #defne samyeli
        #Alina Boz
        #Berkay
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