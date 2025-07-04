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        Haberler Magazin Ünlüler, Nihat Genç'in vefatının ardından üzüntülerini paylaştı - Magazin haberleri

        Ünlüler, Nihat Genç'in vefatının ardından üzüntülerini paylaştı

        Gazeteci - yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından ünlü isimler, üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:10
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        Ünlüler üzüntülerini paylaştı
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        Gazeteci - yazar Nihat Genç, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Genç’in vefatı, ailesi, dostları ve sevenlerini derin bir yasa boğarken, birçok ünlü de üzüntülerini dile getirdi.

        Ebru Gündeş: Çok üzgünüm.

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        Zafer Algöz: Tam bağımsız Türkiye sevdalısı, keskin kalemli, sivri dilli, hayatı boyunca kimsenin önünde eğilmeden, onurlu bir yaşam sürdü. Trabzon’un yiğit delikanlısı Nihat Genç ağabeyim… Mekânın cennet olsun.

        Talat Bulut: Nihat Genç, devri daim olsun.

        Sabahat Akkiraz: Gerçek bir vatansever asla ölmez. Nihat Genç de ölmez. Ölen tendir, canlar ölesi değil.

        Ercan Saatçi: Çok değerli birini daha kaybettik. Çok üzüldüm... Allah, rahmet eylesin.

        Can Yılmaz: Nihat Genç'i kaybetmişiz... Delikanlılığı sadece gençliğinde değil, kaleminde, duruşunda, öfkesinde bile taşıyan bir adamdı o. Okurken kızdığım da oldu, hayran kaldığım da... Ama her satırında Türkiye vardı. Gerçekti. Korkmadan yazdı, susmadan yaşadı. Ben onu sevdim. Üzüldüm. Çok üzgünüm. Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Sözüyle büyüyen herkese başsağlığı diliyorum...

        Neslihan Yeldan: Hep onurlu insanlar gitsin, kötüler kalsın dönemi mi bu?

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        Nihat Genç hayatını kaybetti
        Nihat Genç hayatını kaybetti
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