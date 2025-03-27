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        Haberler Magazin Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı

        Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı

        Dünya genelinde tiyatronun önemini vurgulamak amacıyla 1961'den bu yana kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bu yıl da sanatseverler ve oyuncular tarafından coşkuyla karşılandı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla tiyatronun gücüne ve sahnenin büyüsüne dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:30
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        "Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun"
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        Ali Sunal: Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun! Bugün, Ezo Sunal Çocuk Atölyesi öğrencileriyle bu güzel ve anlamlı günü kutladık. Fotoğrafa yakından bakınca, sevgili Haluk Bilginer ile kafa kafaya vermişiz.

        Doğa Rutkay Kamal: Derdini, kavgasını, sözünü, fikrini mesleğiyle anlatan başta babam olmak üzere tüm ustalarımın, hocalarımın ve meslektaşlarımın Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.

        Rüştü Onur Atilla: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Tiyatro... Sen de olmasan...

        Şebnem Bozoklu: 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

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        Celil Nalçakan: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

        Dilan Çiçek Deniz: Tiyatro, insana haksızlığı da, adaletsizliği de, iyiliği de anlatır. Tüm emek verenlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

        Neslihan Yeldan: Tiyatro sahnesine çıktığımız her an karanlığın aydınlık olduğu zamanlardır. Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.

        Bekir Aksoy: Bütün dünya bir sahnedir ve kadın erkek herkes birer oyuncu, sıraları geldikçe ya girerler ya çıkarlar..." Rollerin bizi ele geçirdiği dünyamızda, maskelerinden arınmış insanlar çıksın karşınıza. Tiyatro ile daha iyi birer insan olan, ama tiyatro oyunu oynarken kendini dev aynasında gören kötü oyuncu ve insanlardan uzaklaşan bir tiyatro sevdalısı olmayı dileyerek, hepimizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum.

        Melek Baykal

        Nevra Serezli

        Itır Esen

        Cem Davran

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        Merve Özbey

        Işıl Yücesoy

        Oktay Kaynarca

        Duygu Sarışın

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