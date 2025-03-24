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        Haberler Magazin Ünlülerden, Ekrem İmamoğlu'na destek - Magazin haberleri

        Ünlülerden, Ekrem İmamoğlu'na destek

        Aralarında ünlülerin de olduğu 500'den fazla isim, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, gözaltındayken yayımladıkları bildiriyi yeniden yayımlayarak destek verdi

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        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:44
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        Ünlülerden, Ekrem İmamoğlu'na destek
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        Haluk Bilginer, Metin Akpınar, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli, Zuhal Olcay, Defne Samyeli, Salih Bademci ve Şebnem Ferah gibi isimlerin de yer aldığı bildiri, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeniden yayımlandı.

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        Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!

        Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun Üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz!

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınması, yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz.

        Umudumuz ve geleceğimiz gençlerin, gelecek kaygısına mahkûm edilmelerinden endişe duyuyoruz. Kendini ifade etmek üzere demokratik haklarını savunmak için sokağa çıkan gençlerle ve tüm yurttaşlarla yan yana duruyoruz.

        Hukukun siyasi manipülasyona alet edilmesine toplumsal çeşitlilik ve farklı düşüncelerin düşmanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz

        Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!

        Yurttaşlar

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