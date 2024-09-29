Ünlülerden kan bağışı kampanyasına destek

Ünlüler, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay’ın ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ kampanyasına destek verdi. Açelya Akkoyun, Burak Sergen, Hakan Yılmaz, Sevcan Yaşar’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler, kan bağışında bulunarak Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kan bekleyen hastalara umut olma çağrısı yapan ünlüler, 18 - 65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

Sinan Albayrak

18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ kampanyasını sürdürüyor.

Açelya Akkoyun

Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşıladığını duyuran Kızılay, tüm kan gruplarında yeterli stok seviyesini korumak için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ulaşma hedefiyle çalışıyor. Bu amaçla düzenli kan bağışını artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına ünlü isimler de destek veriyor.

Hakan Yılmaz

REKLAM

Bu kapsamda ünlü oyuncular Açelya Akkoyun, Atakan Özkaya, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Hakan Yılmaz, Sadi Celil Cengiz, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak ve Ufuk Özkan, Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan bağış kampanyasına destek veren ünlü isimler, bir ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekti ve yalnızca 15 dakika ayırarak kan ihtiyacı olan hastalara umut olma çağrısı yaptı.