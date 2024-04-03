Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajları: Mekânları cennet olsun - Magazin haberleri

        Ünlülerden yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajları

        İstanbul Gayrettepe 16 katlı bir binanın alt katındaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Yaşanan acı olayın ardından ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hülya Koçyiğit: İstanbul Gayrettepe'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm.

        2

        Işıl Yücesoy: 29... Başımız sağolsun.

        3

        Muazzez Ersoy: Gayrettepe'deki yangın faciasında yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzgünüz.

        4

        Murat Dalkılıç; "Gayrettepe'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için çok üzgünüm çok... Sabırlar diliyorum."

        5

        Hadise: İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.

        6

        Derya Uluğ: Gayrettepe'de çıkan yangında can kaybı 29'a yükselmiş. O kadar üzüldüm ki emekçi insanların hayatlarını kaybetmesine… Allah ailelerine sabır versin mekânları cennet olsun.

        7

        Zeynep Bastık: Çıkan talihsiz yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabırlar dilerim.

        #Derya Uluğ
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı