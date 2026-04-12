Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 gözaltı daha!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medyada tanınan Samet Liçina, Mika Slowana ve eski hakem Elif Karaaslan gözaltına alındı
Giriş: 12.04.2026 - 02:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Samet Liçina ve Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaaslan, polis ekiplerine gözaltına alındı.
İNANOĞLU VE ADRİAN'IN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian'ın yurt dışında oldukları tespit edildi.
ÜNLÜ MEKANA UYUŞTURUCU OPERASYONU: MEKAN SAHİBİ CEM MİRAP'A GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunan Lucca isimli mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda mekan sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.
