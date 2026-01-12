Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

        Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı

        Giriş: 12.01.2026 - 17:50 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, cuma gecesi yapılan operasyonda gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklama talebiyle, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İlerleyen saatlerde Selen Görgüzel’in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, müvekkilinin serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkilim Selen Görgüzel, 09/01/2026 tarihinde ifadesi alınmak üzere evinden emniyete davet edilmiştir. İfade konusu, kamuoyuna yansıyan Bebek Hotel ya da uyuşturucu iddialarıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen işlemler tamamlanmış, müvekkilim hakkında herhangi bir imza yükümlülüğü ya da adli kontrol kararı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştır. Müvekkilimiz söz konusu dosyanın tarafı olmayıp, aksine mağduru konumundadır. İlerleyen günlerde kamuoyunu ve basını bilgilendirecek kapsamlı açıklamalar tarafımızca yapılacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirne'de sağanak; istinat duvarı yıkıldı

        Edirne'de sağanak; istinat duvarı yıkıldı.

        #Selen Görgüzel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda