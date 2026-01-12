Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, cuma gecesi yapılan operasyonda gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklama talebiyle, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İlerleyen saatlerde Selen Görgüzel’in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, müvekkilinin serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkilim Selen Görgüzel, 09/01/2026 tarihinde ifadesi alınmak üzere evinden emniyete davet edilmiştir. İfade konusu, kamuoyuna yansıyan Bebek Hotel ya da uyuşturucu iddialarıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen işlemler tamamlanmış, müvekkilim hakkında herhangi bir imza yükümlülüğü ya da adli kontrol kararı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştır. Müvekkilimiz söz konusu dosyanın tarafı olmayıp, aksine mağduru konumundadır. İlerleyen günlerde kamuoyunu ve basını bilgilendirecek kapsamlı açıklamalar tarafımızca yapılacaktır.