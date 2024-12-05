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        Haberler Magazin Ünlüleri yıkan ölüm: Mustafa Kap hayatını kaybetti - Mustafa Kap kimdir, neden vefat etti? Magazin haberleri

        Ünlüleri yıkan ölüm: Mustafa Kap hayatını kaybetti

        Birçok ünlü ismin sahnesinde ışık şefliğini üstlenen Mustafa Kap, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:50
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        Ajda Pekkan, Hande Yener, Melek Mosso, Emel Sayın, Sıla Gençoğlu ve Ceylan Ertem gibi birçok şarkıcı ile çalışan ışık teknisyeni Mustafa Kap, dün akşam bir etkinlik kapsamında gerçekleşen Hande Yener'in konserinde görev aldı.

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        Mustafa Kap, konser sonrasında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ışık teknisyeni, yaşımı yitirdi.

        Mustafa Kap, İhlas Marmara Evleri Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

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        Mustafa Kap'ın vefatı sonrasında pek çok ünlü isim üzüntülerini dile getirdi.

        BENGÜ

        Sahnemizin kıymetlisi, yol gösterenim, derT ortağım, canım ağabeyim Mustafa Kap'ı aniden kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Seninle yapacağımız çok şey vardı. Bu veda çok erken oldu ağabeyim. Eminim gittiğin yerde de ışık olacasın. Huzurla dinlen. Seni çok seviyorum.

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        EMEL SAYIN

        Ekibimizin çok değerli üyelerinden biri olan sevgili Mustafa Kap'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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        HANDE YENER

        Dünyanın en pozitif insanı, en tatlı dostu, en iyi aile babası, işinin üstadı, kalplerimizin de en sevilenisin Mustafa Kap. Seninle 5 gün önce doğum gününde bu videoda veda etmişiz, inanamıyorum. Dün gece de sahnede hep birlikteydik. Ve sonra acı haberin geldi, donduk kaldık. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat canım benim. Bütün emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum.

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        MELEK MOSSO

        Kabullenemiyorum. Ah be abim. Yüreğimden parça koptu.

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        EMRAH

        Çok iyi çok değerli bir insandın. Mekânın cennet olsun inşallah.

        #Mustafa Kap
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