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Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

Ünlü isimler, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

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  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    DEMET EVGAR

    Babalar ve kızları... Levent'ler ve kızları da diyebiliriz. Canımm babacığım iyi ki seni seçmişim... Canım sevgilim iyi ki kızım seni seçmiş. Babalar Günü'nüz kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    AJDA PEKKAN

    Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    BURAK ÖZÇİVİT

    Babaların babasına sevgilerle...
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    Babalar Günü'nde, en güzel dileklerim babalar ve evlatlarına gelsin. Nice güzel günler olsun, güzel hatıralarla anılsın.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    CEYDA DÜVENCİ

    Babam... Senden öğrendiklerimi yaş aldıkça ve hayatı deneyimledikçe daha iyi anlıyorum. Aşk için vazgeçtiklerin, sevdiklerin için yaptıkların, kocaman yüreğin, her gün beni arayıp "Buradayım" diyen sesin, her sene doğum günümde doğduğum saatte çalan telefonum... Seni çok seviyorum. Yolun sonuna kadar yanındayım. İyi ki benim babamsın. İyi ki annemle yol arkadaşısın.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    ALİ SUNAL 

    Yine geldi Babalar Günü. Benim için küçükken çok özel bir gün, 23 yaşımdan itibaren hayatımın en kötü günleri oldu Babalar Günü. Ta ki siz gelene kadar...Canım kızlarım iyi ki varsınız, iyi ki babanızım... Size layık olmak için yaşayacağım. Sizi çok seviyorum. Ve babam... Yokluğun, senden sonra oluşan o devasa boşluk asla kapanmayacak yara benim için. Umarım bizi görüyorsundur. Şunu bilmeni isterim; torunların duvarda bu resmi görünce 'Kemal dede' diye koşup sana yaslanarak oturdular. Burada olmasan da çok seviliyorsun babaların en güzeli, en özeli canım babam.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    AYLİN KONTENTE

    Seni seviyoruz. Çok guzel baba oldun. Anne teyitli.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    TARKAN 

    Babalar Günü'müz kutlu olsun.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    URAZ KAYGILAROĞLU

    Başta kendim olmak üzere tüm babaların, baba adaylarının, babasız olanların da annelerinin Babalar Günü'nü kutlarım.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    MURAT BOZ

    Babam, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarım. Allah eksikliğinizi göstermesin, yitirdiklerimizin toprağı bol, mekanları cennet olsun.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    ZEYNEP SEVER DEMİREL

    Baba; varlığı büyük zenginlik, yokluğu mecburi olgunluk... Kimine göre gölgesinde büyüdüğü ulu çınar, kimine yıllarca pansuman gerektiren bir yara... Bazılarına varlığı bile yeten, bazılarına varlığını veren... Yanımızda olanlara şükürler ve yitirdiklerimize özlemle... Volkan Demirel, günün kutlu olsun, ne güzel bir şanssın sen.
  • Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları; Cem Yılmaz, Tarkan, Uraz Kaygılaroğlu... - Magazin haberleri

    FUAT GÜNER

    Babacığım seni çok özlüyorum, artık ben de dede oldum, sadece Babalar Günü'nde değil her zaman aklımdasın, huzur içinde yat Sami Güner.

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