Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları

ALİ SUNAL

Yine geldi Babalar Günü. Benim için küçükken çok özel bir gün, 23 yaşımdan itibaren hayatımın en kötü günleri oldu Babalar Günü. Ta ki siz gelene kadar...Canım kızlarım iyi ki varsınız, iyi ki babanızım... Size layık olmak için yaşayacağım. Sizi çok seviyorum. Ve babam... Yokluğun, senden sonra oluşan o devasa boşluk asla kapanmayacak yara benim için. Umarım bizi görüyorsundur. Şunu bilmeni isterim; torunların duvarda bu resmi görünce 'Kemal dede' diye koşup sana yaslanarak oturdular. Burada olmasan da çok seviliyorsun babaların en güzeli, en özeli canım babam.