Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programının konuğu oldu. Kendi alanında ilk olan 'Hayata Makas Atmak' kitabını kaleme alan Dudu, programda başarı hikayesini ve bilinmeyenlerini anlattı.

İşte Şükrü Dudu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"BÜTÜN DÜNYADAKİ BERBERLERİ TAKİP EDİYORUM"

Berber olmayı çok istemiştim. Hayal etmek, çalışmak, şans... En iyisini yapmaya çalışıyorum. Bütün dünyadaki berberleri takip ediyorum. Bütün iş saç kesmekle bitmez, tamamlayıcısı lazım. Kıyafet dahil her şeyle bütün olman gerekiyor. Yaptığın işin en iyisini yapmak saç kesmekle olmuyor.

Askerden geldiğim gün dönüm noktamdı. O gün, "Berberlik yapıp, en iyisi olmak istiyorum" demiştim. Daha sonra Paris'e gittim. Biz stillerde yurt dışını takip ediyoruz.

"ERKEĞİ GÜZEL GÖSTEREN SAÇIDIR"

Saç ekimi yaptıran insan çok var. Profesyonel bir yere giderse o saçı şekillendirmek kolay. Artık saçı olmayan herkesin ektirmesi gerekiyor. Erkeği güzel gösteren saçıdır. Dünyada bile herkes Türkiye'ye saç ektirmeye geliyor.

"BÜTÜN MÜŞTERİLERİM ÖZEL"

Bütün müşterilerim özel. Beni en çok etkileyen Kevin Costner oldu. Çok etkilenmiştim çünkü ilk kez dünya çapında birinin saçını kesmiştim. Onun saçını yapmak bana mutluluk verdi.

Çağatay Ulusoy'un saçını film zamanı biz yapıyorduk. Hayranları gelip Çağatay'ın saçlarını istiyordu. Zarfa koyup veriyordum.

"ÖZEL ODALARDA HİZMET VERİYORUZ"

Futbolcuların çoğu bize geliyor. Muslera mesela... Biz bir ekip çalışması yapıyoruz dükkanda. Bizim için herkes özel. Özel odalarda hizmet veriyoruz.

"YAZDIĞIM KİTAP SİNEMA FİLMİ OLACAK"

Kitabımda 10. baskı oldu. Şu an senaryosu yazılıyor. Kitabın filmi gerçekleşecek. Köyden gelmiş bir çocuğun başarısı, buralara gelmesi... Ben artık kendimden çok başkalarına nasıl bir şey verebilirim onu düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Geçtiğimiz günlerde Mardin'e gitmiştik. O sırada oradaki çocukların saçını kesmeye başladık. Çocukların hayallerini sordum. Bir çocuk beni çok etkiledi. "Saçımı Ronaldo gibi kes ama ben pilot olacağım" demişti. Daha sonra 40 kuaför arkadaşımla Darülaceze'ye gittik. Manikür, pedikür yaptık, herkesin saçını kestik.

"BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE ERKEK BERBERİ OLURDUM"

Ben Sivas'tayken babam berberdi. Ben de babamın yanında berber çırağıydım. Hiç bayan kuaförü olma hayalim yoktu. Ben şu an erkek berberi olduğum için çok iyi bir iş yaptığım için seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine berber olurdum.

"YENİ BİR KİTAP DAHA YAZMAK İSTİYORUM"

Yeni bir kitap daha yazmak istiyorum. 50 yaşında çıkaracağım. Şu an 48 yaşındayım. Doğum günümde kitap çıkarmak istiyorum. "50'sinde 50 hayat..." 50 kişiyle röportaj yapıp hayatlarına dokunmak istiyorum.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Ailemizden biri gibi müşterilerimiz. "Ben kendi akrabamı seni gördüğüm kadar görmüyorum" diyor bazı müşterilerim. İşimi çok seviyorum. Yapacaksam en iyisini yapmak istiyorum. Ben kendi işimden dolayı sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum, hoşuma gidiyor.

Ben her hafta dükkandaki çalışanlara tıraş oluyorum. Onlar da alıştı artık.