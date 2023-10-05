Ünlülerin birbirinden ilginç koleksiyonları: Johnny Depp'in Barbie koleksiyonu bile var!
Her insan gibi ünlü isimlerin de ilgisini çeken alışkanlıklar zamanla bir hobi haline gelerek koleksiyon yapmalarına bile neden olabiliyor. Ünlülerin birbirinden ilginç alışkanlıkları ve edindikleri koleksiyonları sizler için derledik.
BÜLENT ERSOY
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un tek sayı takıntısı var. Ersoy tek numaralı koltuklara oturamıyor veya tek numaralı otel odalarında konaklayamıyor.
NECATİ ŞAŞMAZ
Necati Şaşmaz çay tiryakilerinden. Ünlü oyuncu günde yaklaşık 80 bardak çay içiyor.
RİHANNA
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna bir röportajında her sabah ananas yediğini söylemişti.
HÜLYA AVŞAR
Hülya Avşar dakik olan insanlardan biri. Avşar her buluşmaya 5 dakika erken gidiyor.
TEOMAN
Ünlü şarkıcı Teoman'ın kendine ait çizgi roman koleksiyonu var.
SERENAY SARIKAYA
Oyuncu Serenay Sarıkaya sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Her sabah ballı süt içiyor.
TOM HANKS
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in özel bir antika daktilo koleksiyonu var.
ANGELİNA JOLİE
Dünyaca ünlü başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin kendine ait bir hançer koleksiyonu var.
JOHNNY DEPP
Ünlü oyuncu ve müzisyen Johnny Depp'in kendine ait özgün bir Barbie koleksiyonu var.