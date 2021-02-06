SANDRA BULLOCK – 40 BİN DOLAR/282 BİN TL

Başrollerini Sandra Bullock ve George Clooney’in paylaştığı Gravity filmi 2014 yılında Akademi tarafından pek çok ödüle aday oldu, birçok ödül kazandı. Sandra Bullock da En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’na aday gösterildi.