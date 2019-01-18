Ünlülerin karne heyecanı

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IŞIN KARACA

Güler yüzlü, içtenliği ile bizi can evinizden vuran, disiplinli ama bir o kadar sevgi paylaşıcı öğretmenimiz muhteşem bir ilk dönem için teşekkür ederiz... Ve evet, gururla diyebilirimki iyi ki kızımı özel okuldan alıp devlet okuluna yazdırdım. 3 gün dayanamaz diyenlere inat.