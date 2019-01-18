Ünlülerin karne heyecanı

Giriş: 18.01.2019 - 14:43 | Güncelleme:  

Milyonlarca öğrencinin karne almasının ardından sömestr tatili başladı. Bugün çocukları karne alan ünlü isimler, çocuklarının bu anlarını sosyal medyadan paylaştı. İşte o paylaşımlar...

  • 1Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    MUSTAFA SANDAL

    Tüm çocuklarımıza keyifli ve mutlu tatiller:) Çok çalıştınız, iyi bir tatili hak ettiniz. Sizden ricam bu tatilin keyfini çıkarın ve kendinizi tablet, telefon ve bilgisayar oyunlarıyla cezalandırmayın.

  • 2Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    ÇAĞLA ŞIKEL

  • 3Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    BEREN GÖKYILDIZ

    Herkese iyi tatiller.

  • 4Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    BİHTER DİNÇEL

    Karnesini aldı yavru kuş, biz daha mutlu...

  • 5Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    ELİF GÜVENDİK

    Karnemizi aldık, çok mutluyuz.

  • 6Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    ALİ ÖZBİR

    Sömestr fotoğrafı, benim miniklerim...

  • 7Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    IŞIN KARACA

    Güler yüzlü, içtenliği ile bizi can evinizden vuran, disiplinli ama bir o kadar sevgi paylaşıcı öğretmenimiz muhteşem bir ilk dönem için teşekkür ederiz... Ve evet, gururla diyebilirimki iyi ki kızımı özel okuldan alıp devlet okuluna yazdırdım. 3 gün dayanamaz diyenlere inat.

  • 8Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    GÜLBEN ERGEN

    2 takdir, 1 teşekkür belgesi ile karne durumumuz...

  • 9Ünlülerin karne heyecanı - Magazin haberleri
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    SİNEM TÜRKMEN

    Karneler...

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