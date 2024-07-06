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        Haberler Magazin Ünlülerin milli maç öncesi paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerin milli maç öncesi paylaşımları

        Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında bu akşam, Hollanda ile karşılaşacak. Ünlülerden, millilerimize destek gelmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:38
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile bugün saat 22.00'de Berlin Olympiastadion'da karşılaşacak.

        Ünlüler, millilerimize destek olma amaçlı paylaşımlarda bulunmaya başladı.

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        NECİP MEMİLİ

        Bu gece o gece.

        3

        NESRİN CAVADZADE

        Bugün büyük bir gün.

        4

        NURGÜL YEŞİLÇAY

        Rengimiz belli

        Fotoğraflar: Instagram

        #nurgül yeşilçay
        #Nesrin Cavadzade
        #Necip Memili
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