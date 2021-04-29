NİLGÜN BELGÜN

Hümeyra, Ali Poyrazoğlu... Sarışın olan ben ki hayatımda ilk ve sondur saçımı sarı yapmam. İkinci eşim İlhan'dan ayrıldığım bir dönemdi... Üzüntüden ne yaptığımı bilememişim... Diğer yandaki de Derya Alabora... Bu fotoğraf 1980'lerde 'Orkestra' adlı oyundan... #Tbt...