Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya UNRWA Genel Komiseri: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok

        UNRWA Genel Komiseri: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun 2 aydır bombaladığı Gazze Şeridi'nde güvenli bölge olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'de güvenli bir bölge yok"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin Lübnan'ın başkent Beyrut'ta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Gazze'de UNRWA'ya ait yaklaşık 80 tesisin hava saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Lazzarini, siviller için belirlenen sığınaklar dahil olmak üzere UNRWA tesislerinin direkt veya dolaylı bir şekilde hedef alındığını belirtti.

        REKLAM

        Lazzarini, tesislere yönelik hava saldırılarında 130 UNRWA çalışanı ve 220'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

        UNRWA Genel Komiseri, "Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok. Birleşmiş Milletler tesislerinin bariz bir şekilde göz ardı edilip vurulması hususunda gelecekte bağımsız bir soruşturma açılmasını gerektiğine inanıyorum." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti