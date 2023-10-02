Haberler Yaşam Ünü Avusturya’yı aşan lezzet: Viyana şinitzeli

Ünü Avusturya'yı aşan lezzet: Viyana şinitzeli Avusturya mutfağının önde gelen lezzetlerinin başında yer alan Viyana şinitzeli, dünya çapında tanınan lezzetler arasında! Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Orta Çağ Almancasında parça anlamına gelen 'sniz' kökünden türeyen şinitzel, et parçası anlamına geliyor. 19. yüzyıldan bu yana et döveceğiyle inceltilmiş ve kızartılmış ete şinitzel deniyor. Dana, tavuk ve domuz eti kullanılarak yapılan şinitzel, Avusturya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İsviçre ve Japonya’da benzer usullerle hazırlanıyor. Un, yumurta ve bir tür galeta ununa bulanan inceltilmiş et parçası, kızgın yağda kızartılarak servis ediliyor. Orta Avrupa’da Viyana şinitzeli veya Berlin şinitzeli gibi şehir isimleriyle adlandırılsa da Japonya’da benzer usullerle hazırlanan bu yemeğe Tonkatsu deniyor.

2 Şurada Paylaş!







İmparatorluk geçmişi bulunan Orta Avrupa’nın bu küçük ülkesinin dünya mutfağına kazandırdığı şinitzeli, 1905’ten itibaren Viyana’nın kalbinde geleneksel usullerle müşterilerine ikram eden işletmeci Hans Figlmüller, AA'ya anlattı. Figlmüller, Avusturya mutfağında kızartmaların ayrı bir yeri bulunduğunu, bir kızartma türü olan şinitzelin tarihçesine ilişkin çeşitli rivayetler olduğunu kaydederek ülke tarihinde önemli bir yere sahip Mareşal Radetzky’nin Escalope Milanese adı verilen bir Milan şinitzelini Viyana’ya getirdiğini ve daha sonra bunun, burada geliştirilerek farklı bir kimlik kazanmış olabileceğine ilişkin aktarımların olduğunu ancak gerçekten böyle olup olmadığının bilinmediğini söyledi.