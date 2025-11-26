Ünye - Samsun kaç kilometre? Ünye - Samsun arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu iki nokta arasındaki seyahat, Karadeniz Sahil Yolu devriminin en somut örneklerinden biridir. Çok değil, birkaç on yıl öncesine kadar bu iki komşu merkez arasındaki ulaşım, dağların eteklerindeki virajlı ve zorlu yollardan sağlanırken, bugün denizin hemen kenarından, adeta bir "mavi-yeşil koridor" içinden ilerleyen yüksek standartlı bir otoyol konforuyla gerçekleşmektedir. Ünye'nin tarihi dokusundan ayrılıp, Türkiye'nin en verimli deltalarından birini (Çarşamba Ovası) kat ederek Samsun'un modern Atakum sahiline ulaşmak, Karadeniz'in ne kadar çeşitli ve zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu bir buçuk saatlik kısa bir sürede deneyimlemek demektir. İşte detaylar…

ÜNYE - SAMSUN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

REKLAM

Ordu ilinin en büyük ve en batıdaki ilçesi olan Ünye ile Samsun il merkezi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için şaşırtıcı derecede kısadır. İki şehir merkezi arasındaki ulaşım, tamamen Karadeniz Sahil Yolu (D010) üzerinden, neredeyse hiç rakım değiştirmeden, denize paralel bir hat üzerinde sağlanır.

Bu standart ve tek güzergah üzerinden, Ünye - Samsun kaç kilometre sorusunun yanıtı tam olarak 92 kilometredir.

Bu 92 kilometrelik mesafe, Karadeniz coğrafyası için "kapı komşusu" anlamına gelir. Özellikle Ünye'nin Ordu il merkezine olan uzaklığının (yaklaşık 60 km) da hesaba katılmasıyla, Ünye'nin coğrafi ve sosyal olarak Samsun'a ne kadar entegre olduğu daha iyi anlaşılır. Ünye - Samsun kaç km planlaması yaparken, 90 kilometrelik, son derece net, yön tabelalarının kusursuz olduğu ve sürprizlere yer bırakmayan bir rotaya hazırlıklı olmak gerekir. Bu kısa mesafe, iki merkez arasında günübirlik iş, eğitim ve sosyal ziyaretleri son derece kolay ve yaygın hale getirmiştir. ÜNYE - SAMSUN ARASI MESAFE NE KADAR? Ünye - Samsun arası mesafe ne kadar sorusu, aslında "yolculuk nasıl geçiyor?" sorusunu da beraberinde getirir. Bu 92 kilometrelik güzergah, Karadeniz Sahil Yolu'nun belki de en düz ve en konforlu kısmıdır. REKLAM Yolculuk, Ünye'nin tarihi merkezinden veya sahil şeridinden batı yönüne doğru D010 karayoluna bağlanarak başlar. Ünye'den çıkar çıkmaz, bir yanda Canik Dağları'nın denize kadar inen ve fındık bahçeleriyle kaplı yemyeşil yamaçları, diğer yanda ise Karadeniz'in uçsuz bucaksız maviliği size eşlik eder.

Ordu il sınırını geçip Samsun il sınırına girdiğinizde, sizi karşılayan ilk büyük ilçe Terme olur. Terme, tarihi olarak Amazon kadınlarının efsanevi başkenti Themiskyra'nın kurulduğuna inanılan bölgedir ve aynı zamanda "Terme Pidesi" ile ünlü bir gastronomi durağıdır. Acelesi olmayan yolcular için burada verilecek kısa bir pide molası, yolculuğun en lezzetli anlarından biri olabilir. Terme'yi geçtikten sonra, Karadeniz coğrafyasındaki en radikal manzara değişikliği yaşanır. Dağlar aniden geriye çekilir ve kendinizi Türkiye'nin en büyük ve en verimli deltası olan Çarşamba Ovası'nın içinde bulursunuz. Burası, Yeşilırmak Nehri'nin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu, dümdüz ve yemyeşil bir tarım cennetidir. Yol, bu ovanın kalbinden, mısır tarlaları, sebze bahçeleri ve kavak ağaçları arasından adeta bir cetvelle çizilmiş gibi dümdüz ilerler. Çarşamba ilçe merkezi de bu ovanın üzerine kuruludur. REKLAM ÜNYE - SAMSUN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bu güzergahın en büyük avantajı, yolun yüksek standartlı (tamamı bölünmüş yol) ve düz olması sayesinde, sürenin son derece kısa ve öngörülebilir olmasıdır.