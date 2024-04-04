UPS Türkiye'nin yeni ülke müdürü Tolga Biga oldu

Uluslararası kargo ve lojistik firması UPS Türkiye'de Tolga Biga; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika (MEA) Genel Müdürü olarak atandı. Biga, yeni görevinde bölgesel operasyonlardan, iş geliştirme faaliyetlerinden ve stratejiden sorumlu olacak.

UPS Orta Doğu, Afrika (MEA) ve Türkiye Genel Müdürü Tolga Biga, "Evim dediğim ve Avrupa'nın en canlı ihracat pazarlarından biri olan Türkiye'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor. Büyüklükleri ne olursa olsun işletmelere destek olmak ve Orta Doğu ve Afrika'daki birçok şirket için yeni ihracat fırsatları yaratarak uluslararası büyümeyi kolaylaştırmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Biga, bu bölgelerdeki müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.