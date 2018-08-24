Ural - Terek maç önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Ural, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Terek takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Ural 1 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Terek 4 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Ural, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Terek, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da Ural kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Terek kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ural son haftadaki Rostov müsabasında 1-0 yenildi.

Terek, Amkar Perm karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Ural, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Terek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Terek, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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