        Haberler Dünya "Uranyumun İran'dan çıkarılması ön koşul"

        "Uranyumun İran'dan çıkarılması ön koşul"

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmesini, savaşı sona erdirmek için ön şart olarak belirlediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:05 Güncelleme:
        Bakan Katz, "Holokost Anma Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, 40 gün boyunca İran'a karşı yürüttükleri saldırılar ve kalıcı ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

        İran'a ait yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun nükleer projeyi yeniden başlatmasına imkan vereceğini öne süren Katz, "Bu nedenle ABD ve İsrail, bu maddenin İran'dan çıkarılmasını savaşı tamamen sona erdirmenin ön koşulu olarak belirlemiştir." ifadesini kullandı.

        Katz, geçen yıl haziranda 12 gün boyunca yürüttükleri saldırılar ve son saldırıların "İran'ın nükleer programını ve nükleer silah üretme yeteneğini yok ettiğini" ileri sürdü.

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

        İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

