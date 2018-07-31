Urawa - Kawasaki rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Urawa, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Kawasaki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Urawa 24 puanla 9. sırada, Kawasaki 33 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kawasaki, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Urawa galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Kawasaki galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Urawa son hafta oynanan Yokohama FM maçında 0-1 yenildi.

Kawasaki, Omiya karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Urawa, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 13 gol atarken 4 gol yedi.

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