Uraz Kaygılaroğlu: Ali Koç'un önerisiyle üye oldum

Uraz Kaygılaroğlu, Fenerbahçe kongre üyesi olmasıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, katıldığı programda Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un önerisiyle kulübe üye olduğunu söyledi. Kaygılaroğlu, programın sunucusu Mehmet Demirkol'un; "O zaman imza kampanyasına katılmıyorsun" yorumuna karşılık, "Eee... Beni zora sokma, istiyorsan siyasi taklitler yapayım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklamıştı. Sarı - lacivertli camiada mevcut yönetimin ayrılması için imza kampanyası başlatılmıştı. Linçlenmesine rağmen "Güzel bir yıldı" Haberi Görüntüle Sessizliğini bozdu Haberi Görüntüle