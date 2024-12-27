Uraz Kaygılaroğlu: 2024 güzel bir yıldı
Uraz Kaygılaroğlu, 2024'teki en özel anlarını sosyal medyada paylaştı. Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği sıra dışı pozlardan dolayı linçlenmesine rağmen; "2024 güzel bir yıldı" şeklinde yorumladı
2025’e sayılı günler kala, ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından geride kalan yılın özetini paylaşmaya devam ediyor.
Bu isimler arasında Uraz Kaygılaroğlu da yer aldı.
Uraz Kaygılaroğlu, 2024'ün kendisi için unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaşarak yılın bir değerlendirmesini yaptı.
Paylaşımında tatillerinden, kızı Ada ile geçirdiği özel anlardan, dizi setinden karelere ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu samimi anlara yer verdi. Ayrıca sahne performanslarını içeren videolarını da ekledi.
Uraz kaygılaroğlu; nisan ayında sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği sıra dışı pozlardan dolayı hem sosyal medyada hem de meslektaşları tarafından bir hayli linçlendi. Kaygılaroğlu, buna rağmen; 2024'ü kendisi için güzel bir yıl olduğunu belirterek; "2024 güzel bir yıldı" şeklinde bir yorumda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram