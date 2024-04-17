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        Haberler Magazin Sevgilisinin sergisi için pozlar vermişti! Uraz Kaygılaroğlu özür diledi - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu özür diledi

        Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Kaygılaroğlu, gelen tepkiler sonrasında özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:47
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        Özür diledi
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        Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçti. Sevgilisinin sergisinde yer alan ve 'kadın cinayeti'ni canlandırmakla eleştirilen fotoğraflarda yer alan oyuncu özür diledi.

        Uraz Kaygılaroğlu; "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece 'sanat' diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" dedi.

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        #Uraz Kaygılaroğlu
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