Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçti. Sevgilisinin sergisinde yer alan ve 'kadın cinayeti'ni canlandırmakla eleştirilen fotoğraflarda yer alan oyuncu özür diledi.

Uraz Kaygılaroğlu; "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece 'sanat' diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" dedi.