'ÜÇ KURUŞ'UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Nezih'in emriyle Atilla'nın Çıngıraklı'ya saldırması tüm dengeleri değiştirdi. Atilla, Kartal'ın mekanını yerle bir etti ve ardından Şeco'yu öldürdü. Şeco'nun ölümüyle derinden sarsılan Kartal, tüm mahallenin önünde intikam yemini etti. Nezih'in başlattığı savaşı kabul eden Kartal, Atilla'yı öldürerek karşılık verdi.

Kartal, Atilla'yı öldürdükten sonra Bahar'ı kurtarmaya gitti. Babasının tehdidi yüzünden Çıngıraklı'yı terk etmek zorunda kalan Bahar, karşısında Kartal'ı görünce herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Kartal'ı öperek duygularını açıkça belirten Bahar'a Kartal'dan da karşılık geldi.