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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

2019 yılında boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten'in kızı Ada anaokulundan mezun oldu. Törende kızı ve eski eşiyle objektif karşısında poz veren İşiten, o anları "Gururumuz senin gülüşün... Yolun açık olsun kızımız" notuyla yayınladı

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  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, önceki gün büyük bir gurur yaşadı. 3 yıl önce boşanan ikilinin 5 yaşındaki kızı Ada, anaokulunu bitirdi.
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam eden Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, kızlarının mezuniyet töreninde bir araya geldi. İkili, o anları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    "GURURUMUZ SENİN GÜLÜŞÜN..."

    Eski eşi ve kızı ile objektif karşısında poz veren İşiten, paylaşımında "Gururumuz senin gülüşün... Yolun açık olsun kızımız." ifadelerine yer verdi. Uraz Kaygılaroğlu da eski eşinin gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in kızı Ada mezun oldu

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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