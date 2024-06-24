Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan 3 TIR devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Ürdün ordusunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyunun parçası olan 3 askeri TIR'ın dün devrildiği belirtildi.

Başkent Amman’ın batısındaki Ölü Deniz bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin içinde bulundukları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için insani yardım göndermeye devam edileceği ifade edildi.

Ürdün hükümetine bağlı Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu verilerine göre Amman hükümeti, aralık ayından bu yana Gazze Şeridi’ne 2 bin 110 insani yardım TIR'ı gönderdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISINDA 2 SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANI ÖLDÜ İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı. Saldırıda 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.