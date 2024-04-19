Ürdün: İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahamızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

Ürdün, İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün New York'ta yaptıkları görüşmeden saatler sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, bölgede yaşanan tehlikeli gerginliğin azaltılmasının gerekliliğini vurguladığı görüşmede, Ürdün'ün, İran ile İsrail arasında bir çatışma alanına dönüştürülmesine, ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

REKLAM Bakan Safedi, ülkesinin, "İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermediğini ve vermeyeceğini, İran'ın da Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini" belirtti. Mevcut gerilimin dikkatleri İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından uzaklaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ifade eden Safedi, Gazze için el ele vermenin öncelikleri olması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise Ürdün’e saygı duyduklarını, Amman’ın ve bölgenin güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.