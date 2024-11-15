Etkinliğe katılanlardan Sabiha Özkan, ailece katıldıkları Kapadokya turunda festivalle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kapadokya'ya Bursa'dan geldiklerini belirten Sabiha Özkan, "Kızımın atlara ilgi ve sevgisi var. Burada çok güzel atlar var, biz de binmek için sıramızın gelmesini bekliyoruz" dedi.