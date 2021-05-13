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HaberlerSağlıkÜrküten açıklama! Salgında o hastalıkta 1 milyon vaka gözden kaçtı - Haberler
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Koronavirüs salgını, 1 milyon kanser vakasının gözden kaçmasına neden oldu

Avrupa Kanser Örgütü'nün (E.C.O) yayınladığı verilere göre, pandemi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle teşhisler kontrol edilemediği için yaklaşık 1 milyon kanser vakasının gözden kaçırıldığı açıklandı

Ürküten açıklama! Salgında o hastalıkta 1 milyon vaka gözden kaçtı - Haberler
Ürküten açıklama! Salgında o hastalıkta 1 milyon vaka gözden kaçtı
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DHA

Avrupa Kanser Örgütü'nün araştırma sonuçlarına dayanan verilere göre, Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 1 milyon kanser vakası gözden kaçtı. ECO Başkanı Dr Matti Aapro, bulguların Covid-19’un kanser teşhisleri üzerindeki etkisini odak haline getirdiğini söyledi. Dr Aapro, “Kanser hizmetlerine olan güveni yeniden sağlamak ve işgücü/arz kıtlığı ile mücadele etmek için Avrupa politikasının en üst düzeyinde acil önlemlere şiddetle ihtiyacımız var” dedi.

"1 MİLYON KİŞİYE TEŞHİS KONULAMADI"

ECO ortaklığında yapılan araştırma sonucuna göre, Covid-19 sebebiyle 1 milyon kişiye teşhis konulamadı ve Avrupa’da 100 milyon kanser tarama testi yapılamadı. Araştırma sonuçlarından elde edilen tespitler arasında ayrıca, potansiyel kanser belirtileri olan 2 kişiden 1'inin acil olarak tanıya sevk edilmediği ve Avrupa'daki her 5 kanser hastasından 1'inin şu anda ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini alamadığı yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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