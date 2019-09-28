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HaberlerKültür-Sanat

Urla Caz Festivali başladı

AA

İzmir'de Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın destekleriyle düzenlenen ve 3 gün sürecek Urla Caz Festivali başladı

Urla Caz Festivali

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Piyanist Kerem Görsev ve triosu sahne aldı. İzleyicilerden büyük beğeni alan Görsev'e kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman eşlik etti.

"Neşet Ruacan Quartet"ün caz müzik dinletisi sunduğu festivalde Bülent Ortaçgil ve Fatih Erkoç şarkıları seslendirdi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, yaptığı konuşmada, Urla'yı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Festivalin ilk gününde yaklaşık 2 bin misafir ağırladıklarını belirten Aydınhan, "Çok keyifli ve güzel bir festival yaşıyoruz. Sanatçılarımız ve konuklarımız son derece keyifli anlar yaşıyorlar. Önümüzde yoğun ve eğlenceli geçecek iki günümüz daha var. Urla için çok büyük ve prestijli bir organizasyon oluyor. Önümüzdeki sene daha geniş çaplı belki uluslararası çapta bir festival için şimdiden çalışmalara başladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlü piyanist Kerem Görsev ise böylesine önemli organizasyonların sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Festival 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

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