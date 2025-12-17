Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Urs Fischer: Samsunspor karşısına kazanmak için çıkacağız - Futbol Haberleri

        Urs Fischer: Samsunspor karşısına kazanmak için çıkacağız

        UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın sahalarında Samsunspor'u konuk edecek Mainz 05'te teknik direktör Urs Fischer, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:08
        "Samsunspor karşısına kazanmak için çıkacağız"
        Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Samsunspor'un çok sistematik bir takım olduğunu söyledi.

        Fischer ile Mainz 05'in tecrübeli oyuncusu Stefan Bell, maçın oynanacağı Mewa Arena'da basın toplantısı düzenledi.

        İsviçreli teknik direktör, Samsunspor karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Takımın durumun çok önemli olduğunu vurgulayan Fischer, "Samsunspor karşısına kazanmak ve galip gelmek için çıkacağız. Samsunspor karşısında kazanırsak 2 play-off maçını atlatmış olacağız, böylece zaman kazanmış oluruz. Konferans Ligi'nin diğer aşamalarına daha güzel hazırlanabiliriz. Ama burada takımın duruşu ve motivasyonu çok önemli. Sadece isteyerek olmuyor çok istemek lazım, çok motive olmak lazım." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Fischer, sakatlıktan dönen ve sakat oyuncuları olduğunu dile getirdi. Ligin kendileri için öncelik olduğuna işaret eden Fischer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim için her maç bir görev. Bizim için lig, birinci sırada. Şu anda ligde nerede olduğumuz belli. Oyuncular için bu gibi uluslararası müsabakalar keyifli ama yine de lig bizim için en önemli hedefimizdir. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile geçmişte hem Bochum hem Schalke 04 antrenörüydü kendisi. Oradan dolayı kendisini tanıyorum. Takımı hakkında şunu söylemek istiyorum. Çok sistematik bir takım. 4-3-3 oynuyorlar daha doğrusu her ne olursa olsun oynayabiliyorlar. Kaliteli bir takım. Musaba yani 7 numaraları oyuncuları çok hızlı. Derin toplarla oynuyorlar, bu açıdan çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı düşünüyorum. kadro olarak Samsunspor karşısında bir sürpriz yapabiliriz. Konferans Ligi'nde tarih yazmak isteriz ama ligde de kalmak çok önemli.Her maçta en iyi ilk 11 sahaya sunuyorum. "

        "KONFERANS LİGİ'NDE İLERLEMEK İSTİYORUZ"

        Defans oyuncusu Stefan Bell ise Samsunspor maçını evlerinde oynayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Seyircilerin çok şiddetli ve heyecanlı olmasını bekliyoruz. Yıllarca bu tür maçları bekledik. Tabii çok heyecanlı ve özel maçlar bunlar. Heyecanlı bir hafta geçirdik, Bayern Münih'e karşı. Kazanmak için oynadık, ilk yarı çok iyiydi. 2-0 öndeydik ama maç 2-2 bitti. Yoğun bir maçtı, gurur vericiydi bizim için. Rakibimiz çok iyi bir rakipti... Taktik ve sistem konusunda hocamız ile bir veya iki idman sonunda bu durumda olmamız çok güzeldi, 1 puan aldık. 2 önemli maçımız daha var. hem ligde hem Konferans Ligi'nde. Burada ilerlemek istiyoruz."

