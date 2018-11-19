Brezilyalı futbolcu Maicon, şu sıralar oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çekerken, Maicon'un kötü oyununun sebebinin eşi Ursula Roque tarafından terk edilmesi olduğu iddia edildi. Galatasaray takımında bu sezon oynadığı oyunla gözden düşen ve sezon sonunda gönderilmesi beklenen Maicon'un eşi Ursula Roque'nin, 2 ay önce evi terk ettiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun geçirdiği zor günler nedeniyle performansının düştüğü konuşuluyor. Peki, Ursula Roque kimdir? Ursula Roque kaç yaşında, nereli?

URSULA ROGUE KİMDİR?

30 yaşındaki Maicon’un karısı Ursula Roque, Maicon’un Galatasaray’a gelmesinde en etkili rolü oynadığı konuşuluyordu.

Eşi Maicon’un maçlarını büyük bir heyecanla izleyen Ursula, hatta zaman zaman kendine de hakim olamıyor. Porto’da oynarken sakatlanan kocasına iyi bakılmadığı için Porto sağlık ekibini, “iş bilmeyenler sürüsü” diye eleştirmişti. Maicon’un eşi Ursula Roque sık sık muay thai antrenmanı yapıyor. Başarlı sporcu yaşamı ile biliniyor.

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