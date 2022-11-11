20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Uruguay'ın nihai kadrosu da belli oldu.

Uruguay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kadroya ilişkin bilgiler paylaşılırken Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Trabzonspor'dan Maxi Gomez kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi ise 26 kişilik kadroya davet edilmedi.