        Haberler Gündem Güncel Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu | Son dakika haberleri

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

        Giriş: 31.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Mal varlığına el konuldu

        İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu.

        ANKA'da yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığına el konulmasını talep etti.

        Talebi inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebinin "soruşturma kapsamında delil elde etmeye yönelik olduğu"nun anlaşıldığına ve kabulüne karar verdi.

        Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, zimmet, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, şüpheliye ait malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair MASAK raporu ve dosya kapsamında ciddi emarelerin olduğu, mezkur durumun soruşturmanın bulunduğu aşama itibarıyla zaruri olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşıldığı" belirtildi.

        Kararda, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince, taşınır ve taşınmazlara, ayrıca şüpheli Özkan Yalım'ın banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesabı (varsa emekli ve maaş hesapları hariç gerçek veya tüzel kişi nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraka, kiralık kasa mevcutlarına, sanal para hesaplarına, merkezi kayıt kuruluşuna bağlı aracı kurum hesaplarına, Sermaye Piyasaları Birliğine bağlı kuruluş hesaplarına) dahil tüm banka hesapları ile elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına el konulmasına karar verildiği bildirildi.

        Karara itiraz yolu açık bulunuyor.

