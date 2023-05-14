Uşak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Uşak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Uşak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Uşak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Uşak Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:34 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90 oldu. Uşak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 107.072 oyla yüzde 47.85 - Kemal Kılıçdaroğlu: 100.231 oyla yüzde 44.79 - Sinan Oğan: 14.536 oyla yüzde 6.50 - Muharrem İnce: 1.947 oyla yüzde 0.87 oy aldı.



Uşak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Uşak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.20 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:34 itibarıyla yüzde 81.5 oranında açıldı. 2023 Uşak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 93.803 oyla yüzde 47.44 - Cumhur İttifakı: 93.131 oyla yüzde 47.1 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.667 oyla yüzde 1.35 - Ata İttifakı: 2.220 oyla yüzde 1.12 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 355 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:34 itibarıyla 2023 Uşak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

