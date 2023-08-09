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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:11
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K. (65) yönetimindeki 45 TA 1131 Ağabey köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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