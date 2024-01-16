Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyreden S.S. idaresindeki 35 KAF 62 plakalı otomobil, Koşu Sokak kesişiminde M.B. yönetimindeki 20 AHJ 941 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü, buradaki tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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