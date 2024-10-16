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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:10
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 44 bin 408 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 70 gram esrar, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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