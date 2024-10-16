Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 44 bin 408 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 70 gram esrar, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.