Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        R.G. (43) yönetimindeki 45 RA 8829 plakalı hafif ticari araç, Kula-Eşme kara yolu Kıranköy yakınlarında aynı istikamette seyreden İ.A. (39) idaresindeki 06 ZGC 25 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.B. (36) ile otomobil sürücüsü İ.A, eşi H.A. (34), çocukları A.Ç.A. (14), F.S.A. (7) ve A.P.A. (8), ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha

        Benzer Haberler

        Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
        Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
        Uşak'ta hafif ticari araç beton çit direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Uşak'ta hafif ticari araç beton çit direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Ulubey Kanyonu'nda "havalı gezi" yeni yılda başlayacak
        Ulubey Kanyonu'nda "havalı gezi" yeni yılda başlayacak
        Apartman temizliği yapan kadın, işini "cesaretiyle" yükseklere taşıdı
        Apartman temizliği yapan kadın, işini "cesaretiyle" yükseklere taşıdı
        Uşak'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı
        Uşak'ta öğrenci yurtları çevresinde asayiş denetimi yapıldı
        Uşakspor kaldığı yerden
        Uşakspor kaldığı yerden