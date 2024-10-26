Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.G. (43) yönetimindeki 45 RA 8829 plakalı hafif ticari araç, Kula-Eşme kara yolu Kıranköy yakınlarında aynı istikamette seyreden İ.A. (39) idaresindeki 06 ZGC 25 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.B. (36) ile otomobil sürücüsü İ.A, eşi H.A. (34), çocukları A.Ç.A. (14), F.S.A. (7) ve A.P.A. (8), ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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