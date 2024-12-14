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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:17 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:17
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri E.E'yi durdurdu.

        Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan E.E. gözaltına alındı.

        E.E'nin ifadesi doğrultusunda, iş yerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.T. de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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