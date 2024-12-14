Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri E.E'yi durdurdu.
Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan E.E. gözaltına alındı.
E.E'nin ifadesi doğrultusunda, iş yerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.T. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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