Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Uşak Valisi Naci Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Vali Aktaş, şehit yakınlarını ve gazileri misafir etmekten onur duyduğunu söyledi.

Vatan uğruna hayatı kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aktaş, gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Aktaş, her şehidin ve gazinin bir kahramanlık öyküsünü, fedakarlığı ve vatanseverliği simgelediğini belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz ilimizin ve ülkemizin gururu olduğu gibi tüm kahramanlarımızın aileleri de en az kendileri kadar büyük bir fedakarlığın parçasıdır. Ailelerimizin gösterdiği sabır, metanet ve azim bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını aktaran Aktaş, her fırsatta yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da şehitlerin kutsal emanetleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu ortamlarda, bu sofralarda huzurla oturabilmemiz için canlarını feda etmiş, seve seve vatanımız için bayrağımız için mukaddesatımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu mücadeleler içerisinde gazi kalmış, bedenlerini vatanımız için siper etmiş gazilerimize de Allah'tan sağlık diliyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize de rahmet diliyorum." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, iftara katılanların ramazan ayını tebrik etti.

İftarın ardından İl Müftüsü Burhan Çakır, dua etti.