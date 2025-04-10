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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Uşak'ta konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 100'den fazla ülkede polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:28
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Uşak'ta konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 100'den fazla ülkede polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler verdiğini söyledi.

        Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Teşkilatın 180 yıldır milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden ülkenin her karışında mücadele ettiğini vurgulayan Aktaş, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası için yeri geldiğinde canını ortaya koyduğunu belirtti.

        Aktaş, yerli ve milli üretimlerin teşkilatın gücüne güç kattığını kaydederek, şöyle konuştu:

        "Her geçen gün gücüne güç katarak, daha da büyüyerek, daha da gelişerek, gerek personel kalitesiyle gerek kullandığı araç ve gereçlerle, gerekse kullandığı teknik altyapı itibarıyla her geçen yıl daha da güçlenerek milletimizin göz bebeği kurumu haline gelmiştir. Bu araç ve gereçlerin çok büyük bir kısmı yerli ve milli üretime dayanmaktadır. Bu yönüyle dünyanın da çok çok önde gelen polis teşkilatlarından biri haline gelmiştir. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 100'den fazla ülkede, o ülkenin polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler vermekte, tecrübesini aktarabilmektedir. Birçok ülke bu noktada sıraya girmiş durumdadır."

        Uşak Valisi Naci Aktaş da teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ülkenin huzuru için görev yapan tüm polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Programda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Polis Haftası dolayısıyla resim çizen ve polis olmak istediği için üniforma giydirilen Malkoçoğlu İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Down sendromlu Hasan Yusuf Damburacı'ya hediyeler verildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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