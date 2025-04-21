Uşaklı hayırseverler 8 derslikli okul yaptırıyor

Uşak'ta hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

İlyaslı köyünde düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Okulun, İlyaslı Köyü Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yaptırıldığını aktaran Aktaş, "Yaklaşık 2 bin metrekare inşaat alanına sahip olan bu eğitim yuvası 253 öğrencimize 8 derslikli modern bir eğitim ortamı sunacaktır. Yaklaşık 60 milyon lira maliyetle yapılacak bu okulun tüm giderleri hayırseverler tarafından karşılanacak." diye konuştu.

Kentteki hayırseverlerin okul yaptırma konusunda çok duyarlı olduğunu kaydeden Aktaş, il genelinde birçok projeye de bu yönde destek verildiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk betonun dökümü için butona bastı.