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        Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta 2 kişinin yaralandığı kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:52
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        Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta 2 kişinin yaralandığı kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nin yakalanmasının ardından zanlıyla birlikte olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün, Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, İ.K. tarafından tabancayla ateş edilmiş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

        Olay yerinden kaçan İ.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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