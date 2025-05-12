Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Dün, Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, İ.K. tarafından tabancayla ateş edilmiş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nin yakalanmasının ardından zanlıyla birlikte olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı.

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