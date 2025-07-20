GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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