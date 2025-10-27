Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:25
        Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
        Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

        Osman K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 20 ACM 425 plakalı midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

