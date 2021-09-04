Uşak Üniversitesi ve UKOSB işbirliği artarak devam ediyor

Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindeki heyet, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulundu. Düzenlenen ziyarette Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, “Büyükbaş Deri İşleme Tesisi” projesi kapsamında bilgiler verdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Teknoloji Transfer Ofis ekibi ve öğretim üyeleri Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (UKOSB) ziyarette bulundu. Düzenlenen ziyarette UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe desteğiyle, UKOSB tarafından 5,2 milyon Euro bütçeyle kurulan “Büyükbaş Deri İşleme Tesisi” hakkında bilgiler verdi. Düzenlenen ziyarette “Uşak’ta Büyükbaş Deri İşleme Tesisi” ve “Atık Bertaraf” projeleri hakkında da bilgiler verilirken projenin paydaşlarından olan Uşak Üniversitesi ile yapılan işbirliklerinin artarak devam edileceği de aktarıldı. Ayrıca ziyarette bölgenin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara da ağırlık verildiği aktaran Proje Takım Lideri Atilla Tezeren, teknik destek faaliyetleri kapsamında deri sanayicilerine ve çalışanlarına yönelik 16 eğitim programı gerçekleştirildiğini belirterek, sonraki günlerde yapılacak 3 adet farkındalık toplantısına Uşak Üniversitesinin de katılacağını belirtti.



Üniversite Jelatin Konusunda Çalışmalara Başladı

Toplantıda, jelatin konusunda üniversitelerinde çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Savaş, projenin yürütülmesinde üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, “Proje ile deri işleyen işletmecileri, ortak kullanım atölyesi tarzında bir tesiste hiçbir makine yatırımı da yapmadan sadece deriye ve kimyasala para vererek, derilerini üretip satma imkânına sahip olacak. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen derinin işlenmesine yönelik yapılan çalışmalar; deri sektörümüzde büyük bir öneme sahip. Proje ile bu anlamda ilimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında, dünya pazarında yer edinmesinde önemli bir basamak atlamış olduk. Uşak’a bu büyük tesisi kazandırdıkları için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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